Стартовый состав "Зенита" на матч с "Динамо" объявлен

"Зенит" назвал состав на матч с "Динамо" — Соболев в основе.

В воскресенье, 16 августа, на "Газпром Арене" встретятся петербургский "Зенит" и московское "Динамо" в рамках четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Игра начнётся в 14:30 по московскому времени.

Сине-бело-голубые определились с составом. С первых минут на поле выйдут: вратарь Адамов, защитники Мантуан, Дивеев, Нино и Вега, полузащитники Барриос (капитан), Вендел, Глушенков, Джон Джон, Педро и нападающий Соболев.

В запасе у петербуржцев остались Москвичев, Одоевский, Караваев, Сантос, Андраде, Алип, Волков, Луис Энрике, Мостовой, Ерохин, Кондаков и Фелипе Аугусто.

Ранее мы сообщили о том, что "Зенит" провёл открытую тренировку у Александринского театра.