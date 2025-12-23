"Зенит" провёл открытую тренировку у Александринского театра

Фанаты увидели "Зенит", "Зенит-2" и женскую команду на тренировке.

Футбольный клуб "Зенит" провёл открытую тренировку на площади перед Александринским театром. Ранее команда уже выходила на занятия на Дворцовую площадь, к "Медному всаднику" и в Михайловский сад, пишет ТАСС.

В этом году к основной команде впервые присоединились "Зенит-2" и женская команда. Для болельщиков организовали выставку трофеев, игры и концерт с хедлайнерами — группой "Пицца".

После трёх туров РПЛ "Зенит" занимает второе место с 6 очками. В воскресенье команда Сергея Семака сыграет с московским "Динамо".

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV