В Петербурге накрыли технический хаб для кибератак на школы

Создатель технического хаба получал 8 тыс. рублей в день в криптовалюте.

В Петербурге сотрудники полиции и ФСБ задержали создателя технического хаба для кибератак на социальные объекты. Оборудование находилось в обычной коммуналке в Петроградском районе. Через GSM-шлюзы и роутеры ежедневно проходили тысячи звонков, которые маскировались под обычные мобильные номера.

По данным МВД, лжеминеры пытались сорвать работу школ, больниц и станций метро по всей России. За свою работу создатель хаба получал по 8 тыс. рублей в день в криптовалюте. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала для пропуска трафика.

Во время обысков изъяли оборудование и мобильные телефоны. Подозреваемого отправили в СИЗО, ему грозит до шести лет колонии. Выяснилось, что из-за его действий возбуждены уголовные дела по фактам лжеминирования в Мордовии и Магаданской области.

Фото: Ирина Волк