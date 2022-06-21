В Петербурге накрыли технический хаб для кибератак на школы

В Петербурге сотрудники полиции и ФСБ задержали создателя технического хаба для кибератак на социальные объекты. Оборудование находилось в обычной коммуналке в Петроградском районе. Через GSM-шлюзы и роутеры ежедневно проходили тысячи звонков, которые маскировались под обычные мобильные номера.
По данным МВД, лжеминеры пытались сорвать работу школ, больниц и станций метро по всей России. За свою работу создатель хаба получал по 8 тыс. рублей в день в криптовалюте. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала для пропуска трафика.
Во время обысков изъяли оборудование и мобильные телефоны. Подозреваемого отправили в СИЗО, ему грозит до шести лет колонии. Выяснилось, что из-за его действий возбуждены уголовные дела по фактам лжеминирования в Мордовии и Магаданской области.
Фото: Ирина Волк
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