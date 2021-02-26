В первенстве Петербурга по гребле на байдарках и каноэ поучаствовали свыше 100 юных спортсменов

Домашние состязания для некоторых участников стали этапом подготовки к всероссийским турнирам.

Свыше 100 юных спортсменов вышли на старт первенства Петербурга по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят на Крестовском острове, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Домашние состязания для некоторых участников стали этапом подготовки к всероссийским турнирам. Так, почти 20 гребцов в возрасте до 15 лет в конце августа выступят в Казани.

Здесь несложно соревноваться. Есть девчонки сильные, есть слабые. Сильных тоже много. Тут зависит от подготовки каждого спортсмена – как он отнесется к соревнованиям и тренировкам. Все зависит от ответственности. Анна Павлюченко, многократная победительница первенств города

Завершится первенство Северной столицы 13 августа.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская спортсменка принесла России золото на первенстве мира по академической гребле.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)