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В первенстве Петербурга по гребле на байдарках и каноэ поучаствовали свыше 100 юных спортсменов
Сегодня, 16:58
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В первенстве Петербурга по гребле на байдарках и каноэ поучаствовали свыше 100 юных спортсменов

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Домашние состязания для некоторых участников стали этапом подготовки к всероссийским турнирам.

Свыше 100 юных спортсменов вышли на старт первенства Петербурга по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят на Крестовском острове, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Домашние состязания для некоторых участников стали этапом подготовки к всероссийским турнирам. Так, почти 20 гребцов в возрасте до 15 лет в конце августа выступят в Казани. 

Здесь несложно соревноваться. Есть девчонки сильные, есть слабые. Сильных тоже много. Тут зависит от подготовки каждого спортсмена – как он отнесется к соревнованиям и тренировкам. Все зависит от ответственности. 

Анна Павлюченко, многократная победительница первенств города

Завершится первенство Северной столицы 13 августа. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская спортсменка принесла России золото на первенстве мира по академической гребле. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: гребля, соревнования
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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