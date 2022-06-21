Молдавский министр владеет румынским, английским и русским языками.

Глава обороны Молдавии Анатолий Носатый на пресс-конференции с журналистами демонстративно отказался отвечать на вопрос на русском языке. Об этом сообщило издание Newsmaker.md.

Министр заявил, что не понимает русский язык и продолжил общение с представителями СМИ на молдавском. Однако на официальном сайте правительства в биографии Носатого указано, что он владеет русским.

Это уже не первый случай с участием глава Минобороны. В 2024 году во время заседания парламента Носатый также отказался вести диалог на русском языке с депутатом от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Федором Гагаузом.

Согласно данным правительственного портала, министр владеет румынским, английским и русским языками. Кроме того, Анатолий Носатый в 1990–1992 годах подготовку в Высшем военном училище общевойсковых боевых действий в Киеве.

В последние годы в Молдавии неоднократно возникали политические споры по поводу вопроса использования русского языка в стране. До 2014 года он входил в число обязательных для изучения в школах предметов.

Ранее Захарова обвинила администрацию Майи Санду в продвижении идеи присоединения Молдавии к Румынии.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)