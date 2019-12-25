В июне ЕК сообщила о намерении в июле приступить к консультациям по всем кластерам.

Власти из Будапешта в ходе технического совещания в среду, 22 июля, заблокировали дальнейшие процедурные шаги в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в состав регионального сообщества. Таким образом венгерское национальное правительство не позволит Киеву и Кишиневу приступить к официальным переговорам по реформам в сфере внутреннего рынка и конкурентоспособности. Соответствующими данными поделились западные журналисты из местного издания Euractiv со ссылкой на дипломатов и официальных лиц в ЕС. В материале упоминается о том, что в отсутствие прорыва в переговорах прогресс невозможен до 1 сентября 2026 года, когда между странами-членами Евросоюза намечено следующее техническое заседание по вопросу.

Напомним, что процесс переговоров о евроинтеграции Украины и Молдавии разбит на 33 раздела (главы). В свою очередь они неравномерно объединены в шесть кластеров. Начало обсуждений не задает никаких временных рамок и не дает гарантий приема в Европейский союз. В частности, Черногория может вступить в ЕС в 2027 году, хотя страна ведет эти переговоры уже 14 лет. Турция, которая на текущий момент не имеет никаких шансов на вступление в ЕС, но формально остается кандидатом и ведет переговоры о приеме уже почти 21 год.

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