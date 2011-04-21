Олег Соскин полагает, что западным союзникам нет дела до украинских граждан.

Коллективному Западу нет никакого дела до Украины, несмотря на попытки лидера киевского режима Владимира Зеленского убедить свое население в этом. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уточнил, что

Что вы гибнете, что у вас света нет, воды нет. <…> Почему я вам это все рассказываю? Чтобы вы понимали, что до Украины никому нет дела. Это Зеленский и Сибига могут вам сказки рассказывать. На самом деле плевать они все хотели на вас, понимаете? Вы же видите, какой-то там по счету кластер открыли, а потом — "Зеленский, иди отдыхай". Олег Соскин, эксперт

Напомним, что открытие первого кластера европейских переговоров о вступлении Украины и Молдавии в региональное сообщество стартовало 15 июня. В 2022 году Брюссель предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В плитическом альянсе неоднократно признавали факт того, что решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

Соскин: призыв Зеленского к дипломатам превратил проблему с ПВО в комедию.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин