Акция "Трепетное сердце": петербуржцам бесплатно проверили здоровье

В Петербурге завершилась акция "Трепетное сердце", приуроченная ко Всемирному дню сердца. Врачи провели бесплатные обследования и консультации, чтобы помочь горожанам вовремя заметить нарушения и не откладывать заботу о здоровье.

Иногда сердце не болит, и пока человек откладывает визит к врачу, внутри уже могут происходить необратимые последствия. Именно поэтому в Петербурге 11 августа во Всемирный день сердца проводится акция "Трепетное сердце". Это возможность для всех жителей города проверить сердечно-сосудистую систему и вовремя узнать о возможных рисках. В этом году в рамках акции пациенты смогли получить обследование в Мариинской, Александровской, Покровской и Введенской больницах.

Акция "Трепетное сердце" стала для нас уже традиционной. Она направлена прежде всего на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и раннее выявление возможных нарушений. Для участия достаточно иметь полис ОМС и заранее записаться на прием. Если во время обследования у пациента выявляются показания к экстренной госпитализации, необходимую помощь ему оказывают сразу. При плановых показаниях пациент получает рекомендации и полный перечень необходимых обследований, которые может пройти как по месту жительства, так и в нашем стационаре. Татьяна Шмидт, заведующая амбулаторно-консультативным отделением Мариинской больницы

Сегодня участники акции смогли проверить состояние сердца на приеме у кардиолога и сделать электрокардиограмму, при необходимости пациенты получили дополнительные рекомендации и направления к профильному специалисту.

Проблем с сердцем существует очень много, и выявляться могут самые разные нарушения. Чаще всего мы обнаруживаем нарушения ритма и проводимости. Бывает и так, что человек чувствует себя совершенно здоровым, но электрокардиограмма уже показывает изменения, например признаки безболевой ишемии миокарда. Поэтому обследование позволяет заметить заболевание еще до появления выраженных симптомов. Ирина Азарова, заведующая кардиологическим отделением Nº1 Александровской больницы

Акция прошла в рамках региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". По итогам первого полугодия все плановые показатели программы были выполнены, но за каждой цифрой прежде всего стоят люди: одни вовремя решили проверить свое здоровье, а другие — врачи, оказавшие необходимую помощь и лечение.

Об акции я узнала из публикации некоммерческой организации "Анастасия", которая помогает онкопациентам. Там я увидела информацию о мероприятии и решила прийти. Я считаю, что лучше заранее проверить свое здоровье и предотвратить возможные проблемы, чем столкнуться с ними, когда они уже дадут о себе знать. Наталья Иванова, участница акции

У меня некоторое время назад возникли проблемы со здоровьем, поэтому я знаю, насколько много времени может занять полноценное обследование. В рамках этой акции можно за один день попасть к врачу, пройти необходимую диагностику, получить рекомендации и узнать свой диагноз. Анна Николаенко, участница акции

"Трепетным сердцем" профилактические акции в больницах Петербурга не ограничиваются. В Мариинской больнице регулярно проходят тематические акции: в октябре — акция "Стоп инсульт", а в ноябре пройдет акция "Мужское здоровье". Профилактические акции проводятся также и в Александровской больнице, в том числе для пациентов с рисками неврологических заболеваний. Узнать о предстоящих обследованиях и записаться на них можно на сайтах больниц.

Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV