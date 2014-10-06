В Мариинской больнице подрались двое мужчин

Врачи воспользовались кнопкой тревожной сигнализации.

В Мариинской больнице росгвардейцы задержали мужчину, избившего другого пациента. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 26 декабря сотрудники вневедомственной охраны получили сведения о драке в медицинском учреждении на Литейном проспекте. Врачи воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Был задержан 35-летний местный житель, который, находясь в изоляторе, нанес повреждения знакомому.

Пострадавшего поместили в нейрохирургическое отделение, напавшего увезли в 78-й отдел полиции.

Фото: пресс-служба Росгвардии