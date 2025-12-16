Шесть человек погибли после взрыва на газовой заправке в Узбекистане

Причина взрыва на заправке устанавливается.

Мощный взрыв прогремел на газовой автозаправочной станции в Каршинском районе на юге Узбекистана. Предварительно известно о шести погибших, сообщила пресс-служба МЧС республики.

На месте происшествия работают пять пожарно-спасательных расчетов. Спасатели прибыли в 14:02, они локализовали возгорание через несколько минут. Полностью ликвидацию пожара зафиксировали в 14:55.

В результат происшествия погибли шесть человек. Еще пятерых пострадавших с травмами медики доставили в больницу.

Огнем уничтожило четыре автомобиля и два подземных резервуара для хранения топлива, которые находились на территории заправки. В настоящее время на месте идут работы по ликвидации последствий. Эксперты устанавливают причины взрыва.

Ранее мы сообщали, что после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе смертельные травмы получили два человека.

Фото: Piter.tv