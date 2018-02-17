Два человека погибли после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня, 10 апреля, на улице Партизанской. В двухэтажном здании прогремел взрыл, после чего начался пожар. Площадь огня составила 750 квадратных метров. По словам Меняйло, в результате происшествия погибли два человека. Также сообщается о 14 пострадавших.

На место взрыва прибыли 195 спасателей и 49 единиц техники. По данным экстренных служб, причиной ЧП могло стать нарушение правил обращения с открытым огнем. Региональное управление СК проводит проверку.

Видео: МЧС Северной Осетии