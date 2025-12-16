В Александровском саду появятся восемь композиций из цветов, посвященных субъектам России

Всего используют 26 тыс. летников, среди которых – бегонии, колеусы, тагетесы, петунии, агератумы, цинерарии и ирезине.

Ко Дню России в Александровском саду у Адмиралтейства каждый год появляются уникальные тематические цветники. В 2026-м тема связана с Годом единства народов страны. На территории высадят восемь композиций, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

Шесть выполнят садово-парковые предприятия ведомства, еще две готовят сотрудники и студенты Академии управления городской средой, градостроительства и печати, а также Садово-архитектурного колледжа. Всего используют 26 тыс. летников, среди которых – бегонии, колеусы, тагетесы, петунии, агератумы, цинерарии и ирезине.

Ранее мы рассказывали о том, что в Муринском парке завершилось создание тематических цветников.

Видео: пресс-служба комблага Петербурга