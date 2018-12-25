СКА вернул защитника Кныжова после семи лет в НХЛ

Николай Кныжов подписал двухлетний контракт со СКА.

СКА подписал двухлетний контракт с 28-летним защитником Николаем Кныжовым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28. Для хоккеиста это возвращение в Петербург спустя семь лет — летом 2019 года он уехал из системы СКА в Северную Америку и подписал контракт с "Сан-Хосе Шаркс".

За океаном Кныжов быстро пробился в НХЛ. В сезоне-2020/21 он регулярно играл за "Шаркс", выходил в одной паре с Эриком Карлссоном — одним из лучших защитников лиги. Путь от "СКА-Невы" до основы "Сан-Хосе" занял всего два года, хотя карьера могла сложиться иначе: его отчисляли из команд в Северной Америке, после возвращения в Петербург он долго сидел в запасе, а в НХЛ уехал незадрафтованным.

Однако затем травмы затормозили карьеру: защитник пропустил целый сезон, потерял место в основе и оказался в фарм-клубах. В чемпионате-2024/25 он играл в АХЛ и даже в ECHL за "Цинциннати Сайклонс". Прошлый сезон провёл в АХЛ за "Абботсфорд Кэнакс".

Теперь Кныжов перезапускает карьеру в системе СКА, где начинал взрослый хоккей. Он прошёл через МХЛ и ВХЛ, а в сезоне-2018/19 сыграл три матча в КХЛ. Кныжов — оборонительный защитник без большой склонности к атаке. В Петербурге от него ждут надёжной игры у своих ворот. По неофициальным данным, его зарплата составит 30 млн рублей за сезон.

Кныжов стал восьмым защитником в составе СКА. Кроме него, на контрактах — Артемий Савиков, Алексей Маклюков, Владислав Семин, Андрей Педан, Даниил Мироманов, Егор Зайцев, Артемий Сапего. Ещё один защитник, Тревор Мерфи, в долгосрочном списке травмированных.

Фото: ХК СКА