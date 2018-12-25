"Лучи Победы" дважды озарят небо Петербурга 9 августа

Шесть прожекторов на Московском проспекте зажгут в честь Ленинградской битвы.

В День окончания Ленинградской битвы, 9 августа, небо над Петербургом дважды озарят "Лучи Победы". Шесть прожекторов, установленных на домах №207 и №224 по Московскому проспекту, включат в ночное время.

Световое шоу можно было увидеть с полуночи до 04:25 и можно будет снова увидеть вечером 9 августа с 21:40 до 04:25 10 августа.

Московский проспект — знаковое место для петербуржцев. В годы войны он стал фронтовой дорогой: по нему уходили на передовую дивизии народного ополчения и колонны техники. В 1945 году здесь установили временную Триумфальную арку и встречали возвращавшихся солдат. Позже на этом месте появился Монумент героическим защитникам Ленинграда.

Проект "Лучи Победы" — это дань уважения подвигу защитников города, их воле и мужеству, выстоявшим в 872 дня блокады. Свет в ночном небе символизирует связь поколений и напоминает, что даже в самые тёмные времена вера в Победу оставалась несокрушимой.

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Фото: Piter.TV