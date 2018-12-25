С 1 сентября в школы поступят пособия по истории новых регионов

В школьных учебниках появилась история Донбасса и Новороссии.

Министерство просвещения обновило федеральный перечень учебников для школ. Ведомство утвердило список изданий, которые разрешено использовать в начальном, основном и среднем общем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В перечень включили учебники по истории регионов, которые вошли в состав России. Пособия "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5–7 классов поступят в школы с 1 сентября. Они помогут детям изучать историю ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в общем контексте. Также в списке — учебники по истории Краснодарского края, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и других регионов.

Для начальной школы добавили учебники по русскому языку, литературному чтению, родным языкам (хакасский, адыгейский, башкирский, мокшанский, осетинский, татарский, удмуртский и другие), математике, окружающему миру и основам религиозных культур. Для основного образования — по русскому, литературе, иностранным языкам, математике, информатике, географии, физике, химии, биологии. Для средней школы — по русскому, литературе, иностранным языкам, алгебре, геометрии, информатике, физике, химии.

В перечне также есть учебники для вариативной части, адаптированных программ и среднего профессионального образования. Для пособий, которые исключили из списка, установили переходный период.

Ранее на Piter.TV: после карантина заработала петербургская школа №39.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)