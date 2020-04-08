Опубликована новая редакция учебника для 11 класса, в которую внесли правки в раздел о специальной военной операции. Изменились формулировки о США, добавились данные о теракте в Крокусе и переговорах в Анкоридже, а также обновлён список героев СВО.

На электронной платформе "Моя школа" появилась новая редакция единого учебника по отечественной истории для 11 класса, подготовленная помощником президента Владимиром Мединским и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым. Это уже третье обновлённое издание с момента запуска линейки, пишет РБК.

Наиболее существенные изменения затронули последнюю главу "Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО)". В новой версии исчезло упоминание о совете "Россия-НАТО", а название подпункта "Давление на Россию со стороны США" сократили до "Давление на Россию". Тезис о том, что энергетическая независимость Европы "не устраивала США", теперь адресуют "коллективному Западу". Убрали и фразу о том, что США "во имя прибылей своих корпораций" прибегали к военно-террористическим методам в Ираке, Сирии и Ливии.

Изменились и формулировки о конфликтах в Грузии и Сирии. Из текста исключили упоминание о нарастающем противодействии США усилению России в 2000-х годах. Вместо того чтобы писать о грузинском обществе, которое осознало, как США "втемную" использовали Грузию, теперь авторы пишут о Западе. Также из раздела о Сирии убрали информацию о сотнях тысяч жертв исламистов и миллионах беженцев.

В разделе об "украинском неонацизме" авторы увеличили цифру: если в прошлом году писалось о 80 процентах населения Украины, считавших русский язык и культуру родными, то теперь — о 90 процентах. Исчезла и фраза о решимости США "воевать до последнего украинца".

В новой редакции появились данные о варварском уничтожении мемориалов на Украине, в том числе о разграблении могилы разведчика Николая Кузнецова во Львове в 2025 году. Также добавили информацию о роли бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и представителей администрации США, которые, по версии авторов, прибыли в Киев, чтобы сорвать переговоры с Россией.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)