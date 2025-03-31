В Петербурге одобрили проект трамвая от Колпино до Шушар

Беглов рассказал о новой трамвайной линии в Колпинском районе.

В Петербурге одобрен проект линии скоростного трамвая, которая соединит Колпино со станцией метро "Шушары". Протяжённость маршрута составит 12,5 км. Губернатор Александр Беглов рассказал об этом во время посещения выставки достижений Колпинского района.

Глава города отметил, что развитие трамвайной сети остаётся приоритетом транспортной политики. Новая линия улучшит доступность южных районов. Беглов подчеркнул, что речь идёт не просто о новых путях, а о формировании современной транспортной системы.

Губернатор также напомнил о запуске трамвая от "Купчино" до Шушар. Востребованность маршрута показала эффективность рельсового транспорта и стала основой для аналогичного решения в Колпинском районе. Новая линия должна снизить зависимость жителей от автомобилей.

Фото: Пресс-служба Смольного