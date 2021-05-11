На КАД у Лисьего Носа сгорел рейсовый автобус

Автобус сгорел дотла на КАД, движение перекрыли.

Днём 11 августа на КАД в районе Лисьего Носа полностью сгорел рейсовый автобус. По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил в 14:27. Автобус марки "КАМАЗ" выгорел по всей площади.

Очевидцы сообщили, что из-за пожара движение в сторону Кронштадта перекрыли. На месте работали экстренные службы. В Комитете по транспорту уточнили, что возгорание произошло на Приморском шоссе у развязки с КАД. В автобусе № 101Э перевозчика АО "Третий парк" водитель высадил пассажиров, вызвал МЧС и пытался потушить огонь огнетушителем. Пожарные локализовали пламя, пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: Telegram / "Курортный Экстренно"