Студента из Петербурга держали в плену в Таиланде

Родные и друзья потеряли молодого человека три дня назад.

Петербуржец Егор Мещеряков, который пропал в Таиланде, вышел на контакт с матерью. Молодой человек рассказал, что его якобы насильственно удерживали неизвестные в течение нескольких дней, сообщил Telegram-канал Baza.

По словам 22-летнего жителя Петербурга, у него отобрали телефон и деньги, поэтому у него не было возможности выйти на связь. Также студента около трёх дней накачивали наркотиками. На фоне долгого употребления запрещенных вещества у него начались провалы в памяти. Поэтому петербуржец не может рассказать, где находился.

После освобождения, как рассказал Егор, он бродил по Бангкоку, пока случайно не набрел своё жилье. В квартире лежали его документы и вещи, однако телефона там не было. Также студент заявил, что за время исчезновения он не ел и не пил.

Мещеряков не стал обращаться в полицию Таиланда из-за боязни, что разбирательство может задержать его возвращение домой. В ближайшее время молодой человек вылетит в Россию.

Ранее мы сообщали, что пропавшая во время отдыха в Таиланде ветврач из Приморья вышла на связь.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)