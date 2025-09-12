МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования в связи с убийством россиян

Дипломаты прокомментировали гибель молодых людей в Паттайе.

Министерство по иностранным делам Таиланда передало российскому главе внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову официальное письмо с глубочайшими соболезнованиями в связи с убийством граждан России в провинции Чонбури. Соответствующими данными поделились с общественностью местные дипломаты. В коммюнике говорится о том, что генеральный директор Европейского департамента МИД Таиланда Сомруди Пупхронэк встретилась ранее с российским посолом в королевстве Евгением Томихиным.

Она подтвердила, что Таиланд придает большое значение этому делу, заверив посла, что таиландские власти будут в полной мере сотрудничать со своими российскими коллегами. сообщение от МИД Таиланда

Напомним, что зарубежные полицейские 31 июля задержали подозреваемых в убийстве 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова. В ходе следственных действий ф гуранты расследования сознались, что убили молодых людей, после чего спрятали тела жертв в лесу на юге Паттайи. Преступники признались в том, что хотели завладеть транспортным средством, на котором передвигались жертвы.

Мать убитых в Таиланде детей назвала их героями.

Фото: 360.ru