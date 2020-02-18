Захарова прокомментировала похороны пособника нацистов в Латвии

В МИД России оценили почести, которые Рига отдала Лаймонису Эзергайлису.

В Москве оценили похороны с почестями 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса, прошедшие на территории Латвии. Соответствующий комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства напомнила зрителям шоу о том, что после распада Советского Союза мужчина был удостоен Ригой высших государственных наград.

То, за что ему дали награды, все годы его жизни во всем мире считалось позором. Где-то это считалось преступлением, где-то – моральным уродством, где-то это считалось срамом. Но в совокупности всё это предполагало как минимум тихое забвение, как максимум порицание до конца жизни. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала чудовищной ерундой фейки о разработке выездных виз для россиян.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik