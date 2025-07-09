Соцфонд: за день больничного можно получить почти 7 тыс. рублей

Минимальный дневной размер пособия зависит от количества дней в месяце.

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в текущем году установлен на уровне 6827,40 рубля в день. Об этом сообщил в "Максе" Социальный фонд.

В ведомстве объяснили, что при расчете больничного нужно учитывать заработок за два предыдущих календарных года. Кроме того, размер выплаты за полный месяц не может быть ниже МРОТ, установленного на уровне 27 093 рубля.

По данным фонда, нужно учитывать, что минимальный размер дневной выплаты из МРОТ зависит от количества дней в месяце. Например, 873,97 рубля при 31‑дневном месяце, 903,10 рубля при 30 днях и 967,61 рубля при 28 днях. Максимальную сумму получают работники, стаж которых составляет более восьми лет.

В Соцфонде напомнили, что информацию об открытии, продлении и закрытии электронного больничного листа можно проверить на "Госуслугах" в разделе "Здоровье".

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Фото: Piter.TV