Петербуржцам рассказали, как изменятся правила оформления больничных

При этом нововведение не коснется больничных по уходу за детьми.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" медицинский юрист Наталья Бойцова рассказала об изменениях в оформлении больничного листа с 1 сентября.

Изменения коснутся тех граждан, которые часто пользуются этим правом. Например, если за последние полгода сотрудник обращался за больничным четыре и более раз, то срок его выдачи ограничат тремя днями.

Допустим, пациент за полгода несколько раз обращался к терапевту с насморком и кашлем. Врач выдавал ему больничный, но на пятый раз при повторном обращении с теми же симптомами больничный дают только на три дня. Это связано с тем, что при частых больничных с одним диагнозом лучше сосредоточиться на профилактике, чтобы человек мог оставаться трудоспособным и реже обращаться за помощью. Наталья Бойцова, медицинский юрист

При этом нововведение не коснется больничных по уходу за детьми, реабилитации, уходу за тяжело больными родственниками, а также при сложных заболеваниях. В перечень входят онкология, туберкулез, гепатиты и тяжелые случаи с резким повышением артериального давления.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)