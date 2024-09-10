В России запретили выгуливать собак на пляжах

Закон от ГУ МЧС вступит в силу с 1 сентября.

Посетителям российских пляжей с 1 сентября будет запрещено приводить с собой на пляж домашних животных. Исключением станут только собаки-поводыри. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист отметил, что такие нормы предусмотрены проектом приказа федерального закона ГУ МЧС под названием "О безопасности людей на водных объектах", который будет действовать до 1 сентября 2031 года. Профильное ведомство работало над текстом документа с 2022 года. Эксперты старались учесть все требования к ключевым вопросам безопасности в отношении поднадзорных объектов ГИМС: маломерных судов, баз-сооружений для их стоянок, пляжей, переправ и наплавных мостов.

Пляжи всегда представляют собой массовое скопление людей, отдыхающих возле водоемов, особое внимание в новом приказе уделено именно требованиям к поведению. В частности, запрещает загрязнять и засорять зону купания и территорию, купание в состоянии опьянения, а так же приводить с собой на пляж животных. Александр Хаминский, эксперт

Юрист заметил, что запрет приводить с собой животных действует только на территории пляжей, а не на всей береговой черте при водном объекте. Он напомнил, что в общественном месте приоритет имеют люди, в особенности - дети.

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