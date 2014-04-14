Ветеринар объяснил, о чем говорит желание кота грызть пакеты

При появлении у питомца такой привычки специалист советует владельцу животного провести дегельминтизацию.

Жевание кошкой полиэтиленовых пакетов может быть признаком гастрита или паразитарных заболеваний у домашнего питомца, а не просто игрой. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" дал российский ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Специалист заметил, что вышеуказанное поведение животного нередко говорит о дискомфорте желудочно-кишечного тракта. По мнению врача, прежде чем искать поведенческие причины, важно исключить медицинские проблемы, включая язву и глистные инвазии. При появлении у питомца такой привычки специалист советует владельцу животного провести дегельминтизацию. Если это решение не помогает, то затем следует обратиться к ветеринару для полноценной диагностики состояния кошки: сдать анализы крови, сделать УЗИ и провести исследования ЖКТ.

Если кот жует пакеты или каким-то образом проявляет интерес к несъедобным предметам, это первый признак гастрита и боли в животе. Это самое главное. Надо посмотреть, что у кота с желудком, нет ли там язв, гастрита или даже паразитарных заболеваний. Потому что даже обычные глисты могут давать пищевое извращение. Михаил Шеляков, ветеринар

Ветеринар добавил, что полиэтилен биоинертен и не представляет токсической опасности для животного. Однако типографская краска на пакетах с яркими логотипами может вызвать у кошек сильное отравление, вплоть до летального исхода. Также следует убрать все пакеты в недоступное для животного место, так как крупные куски пластика способны застрять в кишечнике и вызвать непроходимость.

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Фото: Piter.tv