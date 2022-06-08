Ветеринар рассказал, почему кошек нельзя заставлять чистить зубы

Врач объяснила, какие негативные последствия последуют за стрессом питомца.

Кошкам и собакам желательно чистить зубы, однако делать это нужно регулярно и только специальными средствами для животных. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделала российский ветеринарный врач из сети клиник "Василек" Татьяна Гольнева. Специалист заметила, что человеческие пасты домашним питомцам не подходят. Это связано с тем, что пасты часто содержат в себе мяту, которая плохо переносится животными. Поэтому для собак и кошек изготавливаются отдельные пасты с подходящим для них вкусом, а также специальные щетки: обычные или насадки на палец.

Важно, что когда мы чистим зубы собакам и кошкам, это должно быть регулярно, а не эпизодически. Если зубной налет остается на зубах больше 48 часов, то он минерализуется и уже превращается в слой зубного камня. Татьяна Гольнева, ветеринар

Эксперт пояснила, что редкая чистка зубов пару раз в месяц не решит проблему. Собак обычно проще приучить к процедуре, а кошки часто воспринимают ее как сильный стресс. Если животное боится щетки, то не следует заставлять ее силой, так как в приоритете должно быть эмоциональное состояние. Это связано с тем, что ильный стресс у кошек способен спровоцировать цистит или подорвать доверие к хозяину.

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Фото: Piter.tv

