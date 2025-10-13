Эрмитажный кот переехал в цирк и получил трекер на шею

Полосатый сотрудник музея теперь живёт в коморке у Чинизелли.

Эрмитаж подарил цирку на Фонтанке своего кота по имени Манеж. Трёхлетний серо-полосатый кот, родившийся и выросший в музее, официально перешёл на службу в Большой Санкт-Петербургский цирк 6 августа. Об этом сообщает МР7.

Церемония передачи прошла в здании цирка. Манеж получил ошейник с трекером и жетоном, а на первом этаже для него оборудовали личный уголок с домиком, мисками и туалетом. Директор цирка Валерия Воронина рассказала, что выбирала кота в Эрмитаже лично: Манеж приглянулся сразу из-за ласкового и ручного характера. По её словам, это была любовь с первого взгляда, и скорее всего кот сам выбрал себе новое место работы.

В цирке обещают, что Манеж не будет выступать на манеже — его взяли "для души" и для отпугивания грызунов, хотя мышей и крыс в здании нет. Если кот освоится и захочет, он сможет выходить к зрителям до или после представлений. За здоровьем животного будет следить штатный ветеринар.

В цирке Чинизелли существует легенда: с момента основания в 1917 году по манежу ходил полосатый кот, и артисты верили, что его присутствие продлевает жизнь цирку. Появление Манежа согласовали с руководством Росгосцирка. Эрмитаж уже не в первый раз передаёт своих котов в другие учреждения — ранее они переехали в Капеллу и Петропавловскую крепость.

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа