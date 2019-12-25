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Здание бывшей городской Думы откроется ради выставки впервые за 10 лет
Сегодня, 17:06
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Здание бывшей городской Думы откроется ради выставки впервые за 10 лет

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Художники переосмыслили библейские тексты, шедевры да Винчи и Микеланджело.

В Петербурге 7 октября заработает выставка "Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс". Экспозиция откроется в здании бывшей городской Думы, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Впервые за 10 лет получится увидеть парадные залы исторического объекта, но с работами современных авторов. Художники переосмыслили библейские тексты, шедевры да Винчи и Микеланджело. К примеру, известная Джоконда будет состоять из 36 фрагментов разных мастеров, а витрувианский человек изображен во всю стену и на фоне арки. 

Здесь, по идее, можно создать невероятный культурный кластер. Надеемся, возрождение думы даст импульс не только залам, но и улицам близлежащим. 

Дарья Евсеева, куратор выставки 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге открылась выставка "Разговоры по душам". 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: выставка, городская дума
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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