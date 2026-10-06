В порту Петербурга уничтожена партия индийских креветок из-за нарушения температурного режима

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что в видимой части контейнера находятся коробки с признаками деформации.

Должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения при ввозе 20 тонн свежемороженых креветок Ваннамей в порту Петербурга. Поставщиком морепродукции, следовавшей в адрес одной из петербургских компаний, выступило предприятие Индии.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что в видимой части контейнера находятся коробки с признаками деформации. При выборочном вскрытии пакетов с продукцией специалисты обнаружили наличие непрозрачной жидкости, а сама креветка оказалась в размороженном состоянии. Данные термотреккера подтвердили нарушение условий перевозки: с 20 августа 2026 года температура внутри контейнера составляла от +0,8 градусов до +4,9 градусов, в то время как производитель заявлял режим не выше -18 градусов.

На основании выявленных нарушений Управление Россельхознадзора приняло решение о приостановке движения партии весом 20 тонн. По решению собственника вся продукция была утилизирована методом сжигания под контролем должностного лица ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что контроль импортной животноводческой продукции в Петердурге за год вырос почти на 5%.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора