Медведь разрыл могилу на кладбище в Магадане и утащил тело в лес

Родственники нашли останки женщины в 300 метрах от погоста.

На кладбище в Магадане медведь раскопал могилу женщины, скончавшейся в конце февраля. На месте захоронения зверь также сломал оградку, сообщил РЕН ТВ.

Семья самостоятельно начала искать пропавшее тело, когда приехала на кладбище. Тело нашли примерно в 300 метрах от погоста. Кроме того, местные жители обнаружили около десяти черепов, множество костей и следы очень крупного медведя.

По предварительной версии, хищник мог ранее выкапывать тела из могил. Сотрудники кладбища рассказали, что подобных инцидентов не замечали.

Родственники женщины обратилась в полицию и мэрию Магадана. Властям предстоит определить меры в связи с появлением медведя на территории кладбища, чтобы предотвратить возможное покушение на могилы.

Ранее мы сообщали, что медведи задрали двух мужчин в Иркутской области.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)