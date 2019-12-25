Щенок спас семью от медведя в Иркутской области

В схватке с хищником пес получил множественные рваные раны.

В Иркутской области семья отправилась в лес за грибами и взяла с собой десятимесячную восточносибирскую лайку. Когда им встретился медведь, щенок спас своих хозяев от нападения, сообщила ассоциация ветеринарии Иркутской области.

Пес поступил в ветеринарную клинику в городе Усть-Кут. Его хозяева рассказали, что щенок пострадал в результате схватки с диким зверем. Он сумел отвлечь внимание медведя, что позволило спасти жизнь хозяевам.

Сама лайка получила множество рваных ран в области шеи. Ветеринары провели дезинфекцию раны и наложили швы для устранения обширных повреждений. После операции щенку назначили лечение. Сейчас он успешно восстанавливается.

Ведущий ветеринарный врач Вера Рыбникова рассказала, это не единственный подобный случай за последнее время. В октябре в клинику для лечения привезли двух собак после встречи с медведем. Еще в одном из случае нападения хищника домашний пес не выжил.

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