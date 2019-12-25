Лимиты добычи медведей в РФ используются только на 27%

Зоолог объяснил, что лимиты на охоту выдаются властями сугубо в рамках научных рекомендаций.

Охотники в российских регионах используют лишь около 27 процентов от установленных лимитов на добычу бурых медведей. Такая ситуация способствует росту популяции лесных хищников. Соответствующее заявление сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" кандидат биологических наук, зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

В среднем охотники используют 27% от общего лимита. Следовательно, 73% у нас уходит в рост популяции. Михаил Кречмар, зоолог

Эксперт полагает, что в стране существует проблема недопромысла. Речь идет о том, что фактическая добыча диких зверей оказывается значительно ниже предусмотренных объемов. При этом регулирование численности медведей в России необходимо для поддержания баланса между популяциями диких животных и интересами человека. Зоолог объяснил, что еще со времен СССР 1980-х годов считалось правильным занижать лимиты.

И что мы в итоге имеем? Этих же самых медведей, численность лосей, которая превышает все возможные, сайгаков Красной книги, которые съели все посевы в Томской и в Омской областях. Михаил Кречмар, зоолог

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