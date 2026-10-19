В Бурятии агрессивный медведь пробрался к кафе, где были люди

Лесной гость проявлял признаки агрессии.

Российские правоохранительные органы застрелили медведя, который пробрался к кафе, в котором находились люди. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции по Бурятии. Известно, что один из оперативников применил табельное оружие. В результате дикое животное было обезврежено пятью выстрелами. Никто из местных жителей не пострадал.

Вечером 15 октября в дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району от администратора кафе поступило тревожное сообщение - на заднем дворе заведения замечен крупный хищник. пресс-служба МВД по региону

В полиции добавили, что медведь вел себя агрессивно. Зверь громко рычал и представлял угрозу для находящихся в заведении граждан.

Щенок спас семью от медведя в Иркутской области.

Фото и видео: МВД по Бурятии