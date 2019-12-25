Некоторые источники писали, что женщина могла готовить и есть своих питомцев.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что информация о жестоком обращении с животными на Тихорецком проспекте не подтвердилась. Полиция выезжала на адрес для проверки.

По предварительным данным, после пожара в квартире владелицу порядка 40 кошек госпитализировали в психоневрологический диспансер в связи с нестабильным эмоциональным состоянием.

При этом следов и иных признаков, свидетельствующих о жестоком обращении с животными, обнаружено не было. Таким образом, сведения, опубликованные в интернете, своего подтверждения не нашли и оказались результатом распространившихся слухов, не соответствующих действительности. Пресс-служба МВД России

Некоторые источники писали, что женщина могла готовить и есть своих питомцев, поэтому и возникло возгорание. Хоть и сведения оказались ложными, горожане все равно пытаются спасти исхудавших и одичавших кошек.

Ранее мы рассказывали о том, что после нападения собаки на трехлетнюю девочку в поселке Ленинское возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV