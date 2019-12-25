Китайская компания представила Петербургу городской электробус.

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин провёл встречу с делегацией китайской компании Yutong. Стороны обсудили перспективы поставок нового подвижного состава для города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители производителя презентовали электробус, рассказали об особенностях защиты тяговых батарей и многоступенчатой системе контроля качества. Транспорт Yutong уже используется в Петербурге: с 2023 года на городских маршрутах работают электробусы с ночной зарядкой, а также туристические автобусы этой марки.

Минкин рассказал китайским партнёрам об опыте города в развитии экологичного транспорта. По его словам, одним из приоритетных направлений остаётся использование троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Такие машины заряжаются во время движения, поэтому им не требуется дополнительное время для подзарядки в парках или на конечных остановках.

Сейчас Петербург располагает крупнейшей в России сетью троллейбусов с увеличенным автономным ходом. На 18 маршрутах работают 320 таких машин. Город намерен продолжать развитие экологичного транспорта и заинтересован в пополнении парка современными моделями, в том числе гибридной техникой.

После встречи представители Yutong посетят парки "Пассажиравтотранса" и "Горэлектротранса". Им покажут организацию работы транспортных предприятий и инфраструктуру, необходимую для эксплуатации городского подвижного состава.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

