Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер встретился с главным тренером петербургского СКА Андреем Разиным. Участники рабочей встречи обсудили задачи, которые стоят перед хоккейной командой в сезоне-2026/27. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Разин возглавил СКА 18 октября. За время его работы армейцы провели 14 матчей, в которых одержали 6 побед и потерпели 8 поражений.
Сейчас петербургский клуб занимает 9-е место в Западной конференции КХЛ. В активе команды 30 очков после 29 игр.
Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.
Фото: pxhere
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