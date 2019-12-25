Стороны обсудили выступление петербургского клуба и цели на сезон-2026/27.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер встретился с главным тренером петербургского СКА Андреем Разиным. Участники рабочей встречи обсудили задачи, которые стоят перед хоккейной командой в сезоне-2026/27. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Разин возглавил СКА 18 октября. За время его работы армейцы провели 14 матчей, в которых одержали 6 побед и потерпели 8 поражений.

Сейчас петербургский клуб занимает 9-е место в Западной конференции КХЛ. В активе команды 30 очков после 29 игр.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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