Инцидент произошел ночью 26 ноября.

В Выборгском районе сотрудники петербургской Росгвардии задержали 53-летнего рецидивиста, напавшего на бригаду скорой медицинской помощи и оказавшего вооруженное сопротивление. Инцидент произошел ночью 26 ноября.

Супруги распивали алкоголь в квартире на проспекте Художников. В какой-то момент мужчина повел себя агрессивно, и женщина вызвала врачей. Однако неадекватное поведение продолжилось. Тогда фельдшер позвонил полицейским. Затем правонарушитель вышел на лестничную площадку, вооружился саблей и стал угрожать вневедомственной охране и медикам расправой.

Задержанного увезли в 59-й отдел. Его уже судили за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти