В результате пострадавшая получила множественные укусы и гематомы.

В Ленинградской области задержали владельца собаки, которая покусала ребенка. Инцидент произошел 24 ноября в поселке Ленинский.

В полицию Выборгского района обратился местный житель, заявивший о том, что на его трехлетнюю дочь на детской площадке напало животное. В результате пострадавшая получила множественные укусы и гематомы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Было установлено, что 37-летний мигрант выгуливал двух собак без намордников. Одна из них вырвалась и побежала в сторону детей. По факту случившегося следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца увезли в больницу после конфликта с хозяином овчарки. Мужчина находится в отделении кардиологии.

Фото: Piter.TV