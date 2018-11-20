Сейчас мужчина находится в отделении кардиологии.

Житель Санкт‑Петербурга оказался в больнице после ссоры с мужчиной, который выгуливал овчарку. Инцидиент произошел на улице, рассказала изданию 78.ru супруга пострадавшего.

По словам женщины, ее семья — четверо человек, в том числе двое детей, — выходила из машины. С ними была их собственная собака мелкой породы, которая находилась на поводке. В этот момент на питомца набросилась овчарка.

Собеседница издания отметила, что муж мгновенно среагировал: он оттолкнул агрессивную собаку и удерживал ее, пока не подбежал хозяин. Однако вместо извинений владелец овчарки заявил, что его пес "просто играет". Ситуация ещё больше накалилась, когда дочь пары попыталась зафиксировать происходящее на камеру, тогда мужчина проявил агрессию по отношению к девочке.

Эмоциональное напряжение оказалось слишком сильным для главы семьи и жена вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали, сейчас он находится в отделении кардиологии. Как выяснилось, это не первый случай, когда овчарка проявляет агрессию к другим собакам.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)