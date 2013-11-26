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Бультерьер набросился на трехлетнего мальчика и его отца в Ленобласти
Сегодня, 16:42
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Бультерьер набросился на трехлетнего мальчика и его отца в Ленобласти

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Почти год назад эта же собака уже нападала на ребенка.

Инцидент произошел в деревне Коккорево Всеволожского района. Собака породы бультерьер набросилась на трехлетнего ребенка и его отца, которые вышли на прогулку, сообщила мать пострадавшего в беседе с 360.ru.

По ее словам, супруг и сын выгуливали собаку, когда навстречу им вышел соседский бультерьер без поводка. Пес начал обходить семью со стороны ребенка. Тогда мужчина забеспокоился и подхватил сына к себе, но собака вцепилась ребенку в ноги, буквально вырвав его из рук.

Собеседница издания отметил, что сына спас сосед, который пустил их на участок и отбил его у собаки. Здесь же медики оказали пострадавшему первую помощь. После нападения бультерьер у мальчика рваные раны на ногах, множественные гематомы и ссадины, ему наложили восемь швов. Отец получил рваную рану руки.

Семья написала заявление в полицию. Выяснилось, что это уже второй случай нападения этого пса на людей. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что собака напала на мальчика у дома на Заводской улице в Петербурге.

 Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: всеволожский район, ленобласть, собака напала, собака покусала ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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