Прохладная ночь и +20 градусов днем обещаны в четверг в Ленобласти

нем существенных осадков не ожидается, ветер немного ослабнет – до 5–10 м/с.

В четверг, 13 августа, Ленинградская область окажется под влиянием переменной облачности. Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", атмосферное давление начнет расти.

Ночью на территории региона пройдут кратковременные дожди. Северо-западный и западный ветер усилится до 8–13 м/с. Столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов, однако местами воздух может остыть или прогреться до +13 градусов.

Днем существенных осадков не ожидается, ветер немного ослабнет – до 5–10 м/с. Температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что апогей похолодания ждет Петербург 12 августа.

Фото: ФГБУ "Северо-Западное УГМС"