Апогей похолодания ждет Петербург 12 августа

Дневная температура воздуха окажется на 4–5 градусов ниже климатической нормы для этого времени года.

В среду, 12 августа, погодные условия в Северной столице диктует тыловая часть циклона, центр которого к середине дня сместится на территорию Архангельской области. В результате регион окажется во власти облачной погоды с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура воздуха окажется на 4–5 градусов ниже климатической нормы для этого времени года. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут +16…+18 градусов в Петербурге и от +13 до +18 градусов по Ленинградской области. С северо-запада будет дуть порывистый ветер со скоростью 5–10 м/с (местами его порывы могут достигать сильных значений).

Атмосферное давление начнет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного превышает стандартные показатели.

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Фото: Piter.TV