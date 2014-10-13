Во время пожара в Кировском районе погиб мужчина

В одноэтажном здании размером 3 на 5 метров полыхала обстановка на площади 8 квадратных метров.

В Кировском районе 12 августа произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: дорога на Турухтанные острова, 12, поступила на пульт спасателей в 05:12. В одноэтажном здании размером 3 на 5 метров полыхала обстановка на площади 8 квадратных метров. Потушили огонь в 05:25.

В результате происшествия погиб мужчина. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося выяснят дознаватели.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 20 человек стали жертвами курения. Пострадали 33 местных жителя. Всего с начала года произошло свыше 1,2 тыс. пожаров по вине курильщиков.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)