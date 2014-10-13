Bloomberg: ВСУ перестали публиковать, сколько ракет запускает Россия

Это решение было принято после того, как в Киеве не смогли перехватить ни одной ракеты "Циркон" при недавнем российском ударе.

Вооруженные силы Украины перестала публиковать информацию о количестве запущенных российских ракет. Об этом сообщило издание Bloomberg.

В публикации отметили, что по заявлению ВС Украины за ночь было сбито 98 из 120 российских беспилотников, однако данных о количестве выпущенных ракет нет. Автор статьи уточнил, что это произошло через несколько дней после того, как они перестали сообщать о перехвате баллистических ракет.

Вероятной причиной таких перемен является нехватка средств противовоздушной обороны (ПВО) для ликвидации российской баллистики. При этом украинские власти во главе с Владимиром Зеленским пытаются выпросить больше перехватчиков от своих западных союзников, ведь в последние недели Киеву стало защищаться от российских авиаударов, подчеркнули в материале.

Ранее мы сообщали, что осенью Украина планирует тестировать баллистическую ракету на целях в Москве.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)