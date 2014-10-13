В Кировском районе Петербурга у ранее судимого наркодилера изъяли более 150 граммов "синтетики"

Возбуждены уголовные дела по пункту "г" части 4 статьи 228.1 и по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

10 августа в 15:53 сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировскому району остановили автомобиль "Лада Гранта" у дома 69 по Краснопутиловской улице. За рулем находился 42-летний местный житель, ранее неоднократно судимый и подозреваемый в незаконном обороте запрещенных веществ, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у задержанного пакет с метадоном массой 19,96 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Позднее в квартире подозреваемого на Альпийском переулке правоохранители провели обыск, в результате которого был найден дополнительный запас наркотика весом 137,1 грамма. На основании этой находки возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.

На данный момент злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что н Богатырском проспекте задержан ранее судимый мужчина, жестоко избивший оппонента.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

