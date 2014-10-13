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Петербурженка, пострадавшая на гололеде, получила 150 тыс. рублей компенсации
Сегодня, 10:32
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Петербурженка, пострадавшая на гололеде, получила 150 тыс. рублей компенсации

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В результате ей диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 76-летней женщины. В январе пенсионерка поскользнулась и упала на тротуаре у дома 14 по улице Маршала Казакова. В результате она получила закрытый перелом правой лучевой кости, сообщили 12 августа в надзорном ведомстве. 

Проверка показала, что несчастный случай произошел из-за плохой уборки участка дороги со стороны ответственной организации. Тогда прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, горожанке выплатили 150 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры сотруднице петербургской организации выплатили 450 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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