Петербурженка, пострадавшая на гололеде, получила 150 тыс. рублей компенсации

В результате ей диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 76-летней женщины. В январе пенсионерка поскользнулась и упала на тротуаре у дома 14 по улице Маршала Казакова. В результате она получила закрытый перелом правой лучевой кости, сообщили 12 августа в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что несчастный случай произошел из-за плохой уборки участка дороги со стороны ответственной организации. Тогда прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, горожанке выплатили 150 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры сотруднице петербургской организации выплатили 450 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV