В Ленобласти многодетные семьи получат по 7905 рублей на школьную форму и канцелярию

Также родители могут рассчитывать на компенсацию части стоимости обучения детей по программам среднего профессионального образования на платной основе.

В Ленинградской области стартовала подготовка к новому учебному году. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о комплексе региональных мер поддержки, которые помогут семьям снизить финансовую нагрузку при покупке тетрадей, формы и других необходимых вещей.

Для многодетных семей предусмотрена ежегодная выплата в размере 7905 рублей на приобретение детской одежды и канцелярских принадлежностей. Также родители могут рассчитывать на компенсацию части стоимости обучения детей по программам среднего профессионального образования на платной основе. Детям-сиротам выделено отдельное пособие на покупку учебников.

Держатели Единой карты петербуржца "Ленинградская" смогут воспользоваться скидкой 20% на школьную форму от производителя "Элком". Для всех школьников региона предусмотрено бесплатное предоставление учебной литературы, а также право бесплатного проезда в автомобильном транспорте по единому социальному проездному. Студентам-очникам из Ленобласти, обучающимся в Санкт-Петербурге, сохранена льгота на оплату проезда по территории региона.

Одной из ключевых инициатив станет внедрение карты "Школа 47", которая объединит функции школьного пропуска, проездного билета и безналичной оплаты питания.

Особое внимание уделено поддержке детей участников специальной военной операции. Они имеют приоритетное право зачисления в детские сады (с освобождением родителей от платы) и школы, получают бесплатные места в группах продленного дня. При поступлении в колледжи этой категории абитуриентов предоставляется преимущество, а также назначается ежемесячная губернаторская стипендия.

Кроме того, школьники и студенты колледжей и вузов могут претендовать на бесплатное питание, сертификаты на дополнительное образование для посещения кружков и секций, а также на получение путевок в организации детского отдыха.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти выросли площади частных домов.

Фото: Правительство Ленобласти