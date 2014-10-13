Захарова: слова Навроцкого про "москалей" обнажают его нацистскую сущность

Захарова ответила на заявления Польши о превосходстве над Россией.

В Москве прокомментировали заявления польских должностных лиц превосходстве европейской страны над Россией по ряду экономических и социальных показателей. Соответствующий комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что речь идет о тех, кто оправдывает нацизм и коллаборационистов, поэтому их нельзя считать людьми. Она указала зрителям шоу, что Варшаве первой начал оказывать помощь именно Советский Союз. В частности, с территории СССР в Польшу был направлен уголь, денежные средства, продукты питания, а также энергетические ресурсы.

Навроцкого за душу считать нельзя, а таких, кто оправдывает нацизм, а таких, которые оправдывают коллаборационистов Третьего рейха, их тоже нельзя считать за души человеческие. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что президент Кароль Навроцкий заявил публично о том, что Польша помогает там, где якобы "бьют москаля", даже если непосредственно в этом вооруженном конфликте с Москвой не участвует, и это стратегический интерес для Варшавы.

Германия и Япония возвращаются к практике массовой слежки, заявила Захарова.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik.