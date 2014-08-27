Милонов прокомментировал отъезд Инстасамки

В Госдуме оценили событие известной поговоркой про кобылу и воз.

Российской культуре с отъездом исполнительницы Instasamka (настоящее имя артистки Дарья Зотеева) станет только легче. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель председателя профильного комитета в нижней палате парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Ранее артистка уведомила свою аудиторию о том, что не планирует возвращаться в страну и на отечественный музыкальный рынок. Девушка пояснила, что уже сделала все возможное здесь, поэтому для нее пришло время двигаться дальше и строить международную карьеру.

Тут на язык приходит старая русская поговорка про кобылу и воз. Перефразирую: нашей культуре с ее отъездом станет только легче. Стыдно должно быть ей, а почему-то мне: позорно, что она вообще с чем-то ассоциировалась и продвигала национальные продукты. Виталий Милонов, депутат ГД

Законодатель пояснил, что привлекать к любому сотрудничеству таких "случайных попутчиков" вредно, глупо и бессмысленно.

Депутаты Петербурга массово удалили соцсети из-за скоординированных хакерских атак.

Фото: Instagram* / instasamka

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