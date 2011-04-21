Встроенный детсад на 120 мест построили во Фрунзенском районе

Учреждение примет первых воспитанников в 2027 году.

Во Фрунзенском районе Петербурга ввели в эксплуатацию жилой комплекс "Куинджи" со встроенным детским садом, рассчитанным на 120 воспитанников. Как сообщил портал "Строительный Петербург", дошкольное учреждение расположено на улице Тосина.

Детский сад рассчитан на 6 групп разного возраста. Для малышей оборудованы игровые, спальни, музыкальный зал и помещение для занятий физкультурой, а также кабинеты психолога и медиков. Главной задумкой дизайна помещений стали изображения любимых героев мультфильмов, мягких игрушек и животных. Цветовую гамму помещений выбрали светлую.

Рядом с ДОУ благоустроены безопасные площадки с игровыми комплексами и беседками, украшенными крупномерными хвойными деревьями. Детский сад примет первых воспитанников в 2027 году. Строительством занимался инвестор в рамках соглашения с городом.

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Фото: сайт Смольного