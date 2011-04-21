  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Встроенный детсад на 120 мест построили во Фрунзенском районе
Сегодня, 12:25
209
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Встроенный детсад на 120 мест построили во Фрунзенском районе

0 0

Учреждение примет первых воспитанников в 2027 году.

Во Фрунзенском районе Петербурга ввели в эксплуатацию жилой комплекс "Куинджи" со встроенным детским садом, рассчитанным на 120 воспитанников.  Как сообщил портал "Строительный Петербург", дошкольное учреждение расположено на улице Тосина.

Детский сад рассчитан на 6 групп разного возраста. Для малышей оборудованы игровые, спальни, музыкальный зал и помещение для занятий физкультурой, а также кабинеты психолога и медиков. Главной задумкой дизайна помещений стали изображения любимых героев мультфильмов, мягких игрушек и животных. Цветовую гамму помещений выбрали светлую.

Рядом с ДОУ благоустроены безопасные площадки с игровыми комплексами и беседками, украшенными крупномерными хвойными деревьями. Детский сад примет первых воспитанников в 2027 году. Строительством занимался инвестор в рамках соглашения с городом.

Ранее мы сообщали, что в Красносельском районе построили детский сад с соляной комнатой и бассейном

Фото: сайт Смольного

Теги: детские сады петербург, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии